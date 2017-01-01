С начала года дисквалифицированы шесть руководителей УК

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С начала 2019 года по ходатайству Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края судом дисквалифицированы руководители управляющих организаций: Алексей Сергеев (ООО «УК «ЖКХ Кировский») сроком на 2 года; Андрей Демидов (ООО «Домоуправление-3») сроком на 1 год; Павел Носков (ООО «Адмирал») сроком на 1 год; Юлия Цветкова (ООО «УК «Сторм»; ООО «Заречная управляющая компания») сроком на 1 год 6 месяцев; Евгений Генералов (ООО «УК «Профи-Дом») сроком на 1 год; Сергей Титов (ООО «ЛИДЕРСТВО») сроком на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Указанные руководители осуществляли управление 411 многоквартирными домами на территории Пермского края, в которых проживают более 50 тыс. человек.

Ранее все они уже привлекались к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договорам управления многоквартирными домами. Руководители допускали нарушения, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан (разрушения балконных плит, аварийные ситуации), не предоставляли гражданам коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению, выявлялись нарушения при определении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений.

Дисквалификация — жёсткая мера наказания должностного лица, так как означает отстранение от должности, применение такой меры направлено для повышения уровня ответственности руководителя. Сразу после вступления в силу решения суда о дисквалификации дисквалифицированное лицо обязано прекратить управление организацией.

«На фоне дисквалификации недобросовестных руководителей УК количество нарушений в жилищно-коммунальной сфере со стороны управляющих организаций в 2018 году снизилось на 20%, а процент исполнения предписаний инспекции вырос до 92% (в сравнении с 2017 годом процент исполнения предписаний инспекции составлял 72%). Это говорит о том, что управляющие организации стали более ответственно подходить к своим обязанностям в управлении многоквартирными домами», — сообщил руководитель инспекции Александр Евсюков.