Оркестр Пермской филармонии признан лучшим на Всероссийском фестивале-конкурсе

Фестиваль-конкурс «Народные мелодии» проходил в Казани

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии занял первое место на III Всероссийском фестивале-конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов Анатолия Шутикова «Народные мелодии», который проходил в Казани с 22 по 26 марта, сообщает пресс-служба филармонии.

В этом году в конкурсных состязаниях на народных инструментах приняли участие 44 коллектива — 900 музыкантов из Москвы, Казани, Самары, Саратова, Тюмени, Перми, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Йошкар-Олы, Ижевска, Саранска и других городов России.



Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой признан лучшим в номинации «Оркестры народных инструментов»! Прославленный коллектив исполнил в конкурсной программе увертюру к опере «Норма» Винченцо Беллини, «Смоленские кадрили» Валерия Кикты, финал концерта-симфонии для балалайки с оркестром «Деревенский праздник» А.лександра Цыганкова, солист — лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Таран (балалайка).



Лауреат международного и всероссийских конкурсов оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии — один из самых ярких, любимых публикой и известных далеко за пределами Пермского края коллективов. Основатель оркестра — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Виктор Салин. В 2019 г. оркестр отметит своё 34-летие.

С 2003 года за дирижёрским пультом — лауреат всероссийских и международных конкурсов доцент Галина Токарева. С 2016 года Галина Викторовна — художественный руководитель оркестра. Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии имеет разнообразный репертуар, включающий произведения отечественной и зарубежной классики, сочинения современных авторов разных стран мира. Ежегодно оркестр представляет до десяти премьерных программ. Особое место в программах коллектива занимают обработки народных мелодий. Основа оркестра — музыканты, в большинстве своём выпускники пермских музыкальных учебных заведений.