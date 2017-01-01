ЖК «Гулливер» — «бизнес-класс» с особенной атмосферой

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Фото: АО «КОРТРОС-Пермь»

Жилой квартал «Гулливер» от надёжного девелопера «КОРТРОС» органично вписался в архитектурную палитру Перми.

Здесь всё располагает к комфортной и уютной жизни.

Просторные квартиры с высокими потолками обеспечивают необычайное ощущение воздуха и света, а свободные планировки дают полный простор для фантазии при оформлении интерьеров.

На территории благоустроенного охраняемого двора со спортивными и игровыми площадками предусмотрено всё необходимое для вас и ваших детей.

Жильё бизнес-класса подразумевает не только достойный комфорт, но и экономию времени на дорогу. Да, действительно, время — это самое дорогое, что у нас есть. ЖК «Гулливер» расположен в самом центре Перми. Вы всегда оперативно сможете добраться в любую точку города.

В динамичном центре мы часто скучаем по живой природе. Девелопер позаботился и об этом: о деревьях, запахе свежей травы и нагретых солнцем деревянных скамейках. На территории жилого квартала «Гулливер» будет располагаться парковая зона, где можно наслаждаться природой, не выезжая за город.

Просто представьте, как вы прогуливаетесь под зелёными деревьями и вдыхаете аромат распустившейся сирени. ЖК «Гулливер» — это «бизнес-класс» с особенной атмосферой!

Продажи жилого дома по адресу ул. Революции, 52 уже стартовали! Всю необходимую информацию вы можете получить в офисе продаж по телефону 2-155-775.

Застройщик — АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация — на сайтах наш.дом.рф и gulliverperm.ru

Источник — пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»