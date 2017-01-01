Дмитрий Мазепин встретился с президентом Анголы

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Дмитрий Мазепин и Жоау Лоуренсу

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Председатель совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Мазепин встретился в Луанде, Республика Ангола, с президентом страны Жоау Лоуренсу, сообщает пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ».

В ходе переговоров были обсуждены вопросы поставок удобрений в Анголу и в сопредельные страны, а также рассмотрена возможность строительства на севере Анголы завода по производству карбамида мощностью свыше 1 млн т в год. Встреча Дмитрия Мазепина с президентом страны состоялась в преддверии визита ангольского лидера в Россию, который запланирован на начало апреля 2019 года.

Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий»:

— Основная цель наших переговоров — расширение рынков сбыта. Ангола — крупный производитель нефти, у них есть достаточно большое количество попутного нефтяного газа (ПНГ), который сейчас уходит на электроэнергетику практически бесплатно. В какой-то момент они поняли, что, с одной стороны, хотят получить максимальный КПД от ПНГ, с другой — быть достаточно независимыми с точки зрения удобрений, так как порядка 90% удобрений, как и продуктов питания, ввозится в страну. И они обратились к нам с предложением сотрудничества.

В тот же день прошли переговоры Дмитрия Мазепина и других руководителей компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» с членами правительства Республики Ангола: министром сельского хозяйства Мануэлем Аугусто и министром природных ресурсов и нефти Маркосом Нунга. На встрече были обсуждены детали предстоящего взаимодействия.

Дмитрий Мазепин, находясь в столице Анголы Луанде, в интервью российским СМИ высоко оценил потенциал торгово-экономического сотрудничества российских компаний с ангольской стороной в сфере развития сельского хозяйства, ключевых для страны отраслей промышленности, а также добычи полезных ископаемых. Он подчеркнул, что российский бизнес заинтересован в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве и этот интерес находит деятельную поддержку со стороны ангольского бизнеса и государственных структур.