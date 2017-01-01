В апреле в Перми состоится Форум поставщиков

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11 апреля в Перми состоится Форум поставщиков, инициатором которого выступил крупнейший ритейлер Урала — сеть магазинов «Семья». Форум пройдёт при информационной поддержке Retail.ru — федерального портала для ритейлеров и поставщиков, сообщают организаторы форума.

Главной темой форума станет обсуждение трендов современного ритейла: каналы коммуникаций с потребителем XXI века; ЗОЖ и место биопродуктов, суперфуда и других «правильных продуктов» в ассортиментной матрице; влияние автоматизации бизнес-процессов на эффективность сотрудничества ритейлеров, поставщиков и производителей.

Спикеры, среди которых Наталья Константинова, эксперт по ритейлу и бизнес-консультант K2.coach, и Ольга Асякина, директор креативного агентства «Невозможное возможно» (г. Москва), и участники форума обсудят новейшие тенденции развития продуктового ритейла, способы оптимизации бизнес-процессов и вопросы стратегического партнёрства между поставщиками, производителями и торговыми сетями.

Сеть магазинов «Семья», работающая в Пермском крае с 2002 года и насчитывающая сегодня 4 гипермаркета и 72 супермаркета, приглашает к сотрудничеству поставщиков и производителей продуктов питания, натуральной и органической косметики, бытовой химии и других экологически чистых товаров любых категорий.

— Каждый из нас, представителей продуктового бизнеса, является частью важного процесса, подчинённого главной цели: предложить интересный и качественный продукт своему клиенту. Сеть магазинов «Семья» стремится к повышению эффективности взаимодействия со своими партнёрами, находится в постоянном поиске новых идей и новых проектов. Мы приглашаем к участию в форуме российских и зарубежных производителей продуктов питания и товаров категории non-food, поставщиков — всех, для кого качество товаров является высшей ценностью, а взаимовыгодное сотрудничество — основой эффективного развития бизнеса, — отметила инициатор форума, директор сети магазинов «Семья» Ксения Новикова.

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

Ознакомиться с программой форума можно здесь.

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