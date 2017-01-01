«ЛУКОЙЛ» организовал театральный гастрольный тур по Прикамью
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В год 90-летия пермской нефти нефтяники приготовили культурный подарок для жителей Пермского края — большой гастрольный тур лучших театров Перми. Самое важное, что артисты «Гистриона», театра юного зрителя, театра оперы и балета, Театра-Театра доберутся до отдалённых районов и дадут свои лучшие постановки в малых населённых пунктах, сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
В общей сложности они дадут 130 спектаклей и концертов!
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Мы поздравляем всех работников театра, пусть мощный заряд добра и эмоций, который вы несёте со сцены, покоряет сердца зрителей!
По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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