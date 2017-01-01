« ЛУКОЙЛ» организовал театральный гастрольный тур по Прикамью

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Спектакль - участник гастрольного тура

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В год 90-летия пермской нефти нефтяники приготовили культурный подарок для жителей Пермского края — большой гастрольный тур лучших театров Перми. Самое важное, что артисты «Гистриона», театра юного зрителя, театра оперы и балета, Театра-Театра доберутся до отдалённых районов и дадут свои лучшие постановки в малых населённых пунктах, сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В общей сложности они дадут 130 спектаклей и концертов!

⠀

Мы поздравляем всех работников театра, пусть мощный заряд добра и эмоций, который вы несёте со сцены, покоряет сердца зрителей!

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться