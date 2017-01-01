ПЗСП представит свои объекты на «Ярмарке недвижимости»

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С 28 по 31 марта 2019 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж) состоится традиционная «Ярмарка недвижимости». Участие в ней примет один из ведущих застройщиков города — АО «ПЗСП», сообщает пресс-служба предприятия.

Отделка в квартирах АО «ПЗСП»

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

В этом году строительная компания АО «ПЗСП», постоянный участник выставки, представит на «Ярмарке недвижимости» квартиры с полной отделкой. На стенде ПЗСП будет воссоздана часть реальной квартиры, где каждый сможет оценить качество отделки. Компания установит окна и межкомнатные двери собственного производства, поставит ванну и уложит плитку.

Сегодня в работе у АО «ПЗСП» несколько объектов: Целинная, 57/3, Менжинского, 13, 5-я Каховская, 8в, Иньвенская, 19*, Костычева, 32**. Соблюдая фирменные стандарты качества, предприятие сдаёт все квартиры с отделкой «под ключ». Она включает надёжную входную дверь, окна премиум-класса, плитку на стенах в ванной комнате, шкафы-купе в коридоре и даже зеркала с полочками.

У посетителей выставки будет отличная возможность выбрать подходящую квартиру от ПЗСП и забронировать её прямо на ярмарке.

Дом по ул Целинная,57

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Кстати, в настоящее время действуют скидки на приобретение жилья в строящемся доме на ул. Целинной, 57/3 в микрорайоне Вышка-2. В рамках акции застройщик предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры по этому адресу. Воспользоваться предложением можно с 11 марта до конца мая 2019 года. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 руб.

Более подробная информация — по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — АО «ПЗСП».

* Застройщик — АО «ПЗСП».

** Застройщик — ООО «Спецстрой Костычева, 32», проектные декларации — на сайте наш.дом.рф

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