На следующей неделе Пермь может посетить Дмитрий Медведев

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Как сообщили «Новому компаньону» сразу несколько источников, 2 апреля Пермь может посетить председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В пресс-службе губернатора информацию о визите высокопоставленного гостя не подтвердили.

Напомним, в последний раз премьер-министр был в Перми 31 марта 2016 года. Тогда он встретился с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным, по видеосвязи запустил новую линию металлургического производства на Лысьвенском металлургическом заводе (личному визиту помешали погодные условия), посетил производственные цеха ПАО «Мотовилихинские заводы» и провёл совещание, посвящённое развитию металлургии. Визит завершился приёмом граждан по личным вопросам в качестве председателя «Единой России».

Отметим, что во время РИФ-2019 в Сочи губернатор Пермского края Максим Решетников и премьер-министр поспорили о том, как сделать реализацию нацпроектов эффективнее. Максим Решетников обратил внимание, что финансирование в регионы «спускается» несвоевременно. Учитывая, что все контракты нужно заключать по итогам торгов и документация о закупке должна «отвисеться» на сайте порядочное время, контракты получается заключить, когда строительно-ремонтный сезон уже наступил. Максим Решетников предложил ускорить получение денег. По его словам, это упрощение бюрократии позволит эффективнее реализовывать нацпроекты. На что Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за реализацию нацпроектов между Федерацией и регионами будет на тех, кто говорит, что «должно отвисеться».