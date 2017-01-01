Пермский танцовщик стал лауреатом конкурса «Русский балет»

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Выступление лауреатов конкурса Источник: Фонд социально-культурных инициатив

Лауреаты IV Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет» объявлены во вторник, 26 марта, на Новой сцене Большого театра. Обладателями третьей премии стали студентка Московской государственной академии хореографии (МГАХ) Анастасия Плотникова и воспитанник Пермского хореографического училища Алексей Хамзин, сообщает оргкомитет премии.

Гран-при удостоен воспитанник МГАХ Дмитрий Смилевски.

Первую премию получили Елизавета Кокорева (МГАХ) и воспитанник Академии русского балета имени Вагановой Майкл Баркиджиджа. Вторая премия досталась воспитанникам Академии имени Вагановой Александре Хитеевой и Марко Пиетари Юуселе.

Каждый из конкурсантов исполнил по одному номеру классического балетного репертуара. Оценивало их авторитетное жюри, в состав которого вошли мастера танца Михаил Лавровский, Марина Леонова, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман и другие. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР, хореограф Юрий Григорович. Определение победителей проходило индивидуально по 10-балльной системе.

Конкурс «Русский балет» был учреждён в 2013 году Фондом социально-культурных инициатив совместно с Министерством культуры РФ и с того времени проводится один раз в два года.

Цель конкурса — выявление и поддержка молодых талантов среди студентов старших курсов, а также выпускников хореографических училищ страны по классу балета.