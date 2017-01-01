«Подарок новорождённому» обсудили во всех территориях Прикамья



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В Пермском крае завершились общественные обсуждения наполнения подарка новорождённым, который в регионе начнут вручать с 1 июня 2019 года. Напомним, обсуждения были организованы по поручению губернатора Максима Решетникова, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В течение месяца​ проведение акции, состав подарка и механизм его вручения рассмотрели во всех территориях Пермского края.​ В общественных обсуждениях приняли участие представители общественных организаций, родительского сообщества, депутаты, территориальные общественные советы, МФЦ и ЗАГСы.

Во время дискуссии жители региона чаще всего предлагали дополнить текстильные принадлежности памятным сувениром и информационной брошюрой для родителей. Эти пожелания будут учтены. Также предлагалось дарить игрушки, прорезыватели, памперсы.

Родители каждого новорождённого в 2019 году прикамца получат подарочный набор из комплекта постельного белья, пелёнок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован​ в коробку с символикой​ Пермского​ края. Также будут вручаться памятный сувенир и брошюра для родителей. Закупку на приобретение подарочных наборов накануне объявило министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Краевые власти намерены закупить 27 тыс. подарочных наборов. На это предусмотрено более 74 млн руб. (максимальная стоимость контракта). Подведение конкурса итогов назначено на 22 апреля текущего года.

По словам заместителя министра социального развития Прикамья Надежды Подъяновой, сейчас ведётся разработка макета памятного сувенира, он вместе с брошюрой будет закуплен отдельно. При этом, подчеркнула Надежда Подъянова, такой состав подарка не является окончательным. В следующем году он может быть скорректирован в соответствии с пожеланиями жителей края.

Напомним, Пермский край присоединился к федеральной акции «Подарок новорождённому», проводимой в рамках Десятилетия детства.