В ближайшие дни воды не будет в трёх районах Перми



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Фото: Yandex.ru

27 марта, 30 марта и 4 апреля в трёх районах Перми пройдёт отключение водоснабжения. На это время запланированы ремонтные работы, сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 27 марта, с 9:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение следующих домов:

ул. Ленина, 87;

ул. Малкова, 28в;

ул. Петропавловская, 115, 117, 76, 78, 86, 88;

ул. Толмачёва, 13, 17;

ул. Хохрякова, 6а.

В субботу, 30 марта, воды не будет с 9:00 до 19:00 у жителей Индустриального и Мотовилихинского районов:

бульвар Гагарина, 53, 55, 57, 61;

ул. Крупской, 46;

ул. Студенческая, 23, 25, 25а, 36, 38;

ул. Космонавта Беляева, 52, 54, 54а;

ул. Нефтяников, 53, 55, 57, 59.

4 апреля отключение водоснабжения пройдёт с 10:00 до 19:00 в домах по адресам:

ул. Агатовая, 28, 32, 36; ул. Артёма, 134; ул. Сакко и Ванцетти, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117.











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