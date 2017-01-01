В ближайшие дни воды не будет в трёх районах Перми

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Кран нет воды
Фото:  Yandex.ru

27 марта, 30 марта и 4 апреля в трёх районах Перми пройдёт отключение водоснабжения. На это время запланированы ремонтные работы, сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 27 марта, с 9:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение следующих домов:

  • ул. Ленина, 87;

  • ул. Малкова, 28в;

  • ул. Петропавловская, 115, 117, 76, 78, 86, 88;

  • ул. Толмачёва, 13, 17;

  • ул. Хохрякова, 6а.

    • В субботу, 30 марта, воды не будет с 9:00 до 19:00 у жителей Индустриального и Мотовилихинского районов:

  • бульвар Гагарина, 53, 55, 57, 61;

  • ул. Крупской, 46;

  • ул. Студенческая, 23, 25, 25а, 36, 38;

  • ул. Космонавта Беляева, 52, 54, 54а;

  • ул. Нефтяников, 53, 55, 57, 59.

    • 4 апреля отключение водоснабжения пройдёт с 10:00 до 19:00 в домах по адресам:

  • ул. Агатовая, 28, 32, 36;

  • ул. Артёма, 134;

  • ул. Сакко и Ванцетти, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117.

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