В ближайшие дни воды не будет в трёх районах Перми
27 марта, 30 марта и 4 апреля в трёх районах Перми пройдёт отключение водоснабжения. На это время запланированы ремонтные работы, сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».
Сегодня, 27 марта, с 9:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение следующих домов:
ул. Ленина, 87;
ул. Малкова, 28в;
ул. Петропавловская, 115, 117, 76, 78, 86, 88;
ул. Толмачёва, 13, 17;
ул. Хохрякова, 6а.
В субботу, 30 марта, воды не будет с 9:00 до 19:00 у жителей Индустриального и Мотовилихинского районов:
бульвар Гагарина, 53, 55, 57, 61;
ул. Крупской, 46;
ул. Студенческая, 23, 25, 25а, 36, 38;
ул. Космонавта Беляева, 52, 54, 54а;
ул. Нефтяников, 53, 55, 57, 59.
4 апреля отключение водоснабжения пройдёт с 10:00 до 19:00 в домах по адресам:
ул. Агатовая, 28, 32, 36;
ул. Артёма, 134;
ул. Сакко и Ванцетти, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117.