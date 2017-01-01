Горнозаводский городской округ официально получил статус моногорода



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Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

На сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение о включении Горнозаводского городского округа в федеральный перечень моногородов.

С предложением и обоснованием включения Горнозаводского городского округа в перечень моногородов выступил в октябре 2018 года губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Инициатива Прикамья была поддержана Фондом моногородов. В рамках Сочинского инвестиционного форума состоялась встреча главы Прикамья с гендиректором МОНОГОРОДА.РФ Ирины Макиевой.

Как поясняют в министерстве территориального развития Прикамья, получение Горнозаводским ГО статуса моногорода позволит местному бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, получать поддержку Фонда развития моногородов. Например, компании смогут получать льготные займы, поддержку в виде строительства и (или) реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным площадкам.



Напомним, что Горнозаводский городской округ был образован в 2018 году путём объединения всех поселений Горнозаводского муниципального района, в том числе Горнозаводского городского поселения, Пашийского и Теплогорского сельских поселений, имеющих статус моногородов.