Международный день театра в Прикамье отметят премьерами и концертами



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Сегодня, 27 марта — в Международный день театра, — в театрах региона пройдут премьеры и специальные концерты, сообщают в краевом минкульте.

Так, пермский Театр-Театр устроит для своих гостей день открытых дверей (12+). В роли экскурсоводов 27 марта выступят харизматичные артисты ТТ: Сергей Детков, Дмитрий Захаров, Михаил Меркушев, Алексей Дерягин и артистка балета Ульяна Данилова. Зрители увидят оркестровую яму и трюм сцены, посетят пошивочный, гримёрный, реквизиторский и бутафорский цеха, заглянут в актёрские гримёрки, репетиционные залы и балетный класс, посмотрят на зрительный зал с высоты пятого этажа и, конечно же, услышат от актёров много забавных историй из театральной жизни. Экскурсии по театральному закулисью начнутся в 16:00, а в 19:00 гостей ТТ ждёт концертная программа, раскрывающая возможности новой сцены, под названием «Время вперёд!».



В Пермском театре оперы и балета в этот день в 19:00 состоится гала-концерт солистов Пермской оперы (6+). Дирижёры программы — Валентин Урюпин и Пётр Белякин.



Театр «У Моста» ждёт на премьеру спектакля «Ревизор»(12+), которая состоится в новом зале. Зрителей ждёт эксцентрическая комедия, режиссуру и сценографию для которой создал худрук Сергей Федотов.



В Коми-Пермяцком национальном драматическом театре в праздничный день состоится премьера спектакля «Скупой» (12+). Как пояснили в театре, постановка станет своеобразным высказыванием театра в свой же адрес. «Хочется сделать искреннее, по-хорошему театральное представление, — поделился мыслями главный режиссёр Сергей Андреев, — чтобы это было захватывающе, красочно, динамично. Поэтому выбран Мольер и одна из его лучших пьес — «Скупой». Главную роль в спектакле исполнит заслуженный артист РФ Анатолий Радостев.



В Березниках театр «Бенефис» подготовил для зрителей сразу две премьеры — дневной спектакль «Три поросёнка» (0+) и вечерний «Необычный секретарь»(16+).



Пермская галерея 27 марта в 17:30 приглашает на встречу с актёром и театральным художником, заслуженным художником РФ Юрием Жарковым. В этот день мастер не просто встретится со зрителями, но и передаст в дар Пермской художественной галерее более 30 авторских эскизов к спектаклям Пермского театра юного зрителя. И в этом тоже есть свой символический смысл — в 2019 году Пермскому ТЮЗу исполняется 55 лет, а Юрий Жарков более 20 лет являлся главным художником этого театра. Как рассказали в галерее, это работы разных лет, в основном 1990-х и 2000-х годов, они во многом отражают поиски в области новых выразительных средств в театральной сценографии.



В киноцентре «Премьер» в 15:00 пройдёт премьерный показ документального кино «Бабочка в оконной раме» (12+) и видеоверсии спектакля «Этап» (по произведению Александра Солженицына «В круге первом») в исполнении студентов Щепкинского училища (16+). Видеофильмы были созданы киностудией «Новый курс» (режиссёр — Алексей Романов) в рамках реализации проекта «Бабочка в оконной раме» мероприятия «Арт-резиденция».



27 марта Дни театра стартуют в Историческом парке, в этот вечер в 19:00 состоится премьера фильма Варвары Кальпиди «Тридцатое измерение» (16+) о театре «У Моста». Фильм представит режиссёр. Мероприятия в рамках Дней театра продолжатся до 3 апреля на площадке парка, вход на них бесплатный по предварительной регистрации.

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