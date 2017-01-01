Гордума Перми поддержала введение системы пересадок в общественном транспорте

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Сегодня, 26 марта, гордума Перми приняла в первом чтении поправки сразу в три нормативно-правовых акта, посвящённых организации транспортного обслуживания населения городским наземным транспортом. Речь идёт о введении системы пересадок пассажиров.

Благодаря этой системе пассажир сможет получить право на пересадку с одного маршрута на другой в течение 40 минут с момента первой посадки без дополнительной оплаты.

Сейчас подобная система действует лишь в троллейбусах и трамваях.

Пересадочную систему планируется запустить с мая 2019 года. Она будет касаться электротранспорта и 11 автобусных маршрутов. В 2020 году, после заключения контрактов с перевозчиками, пересадочная система будет организована на всех муниципальных маршрутах.