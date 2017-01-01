Дома, готовые на 30% и востребованные дольщиками, будут достраивать по старой схеме, без счетов эскроу

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С 1 июля 2018 года вступили в действие поправки к Закону 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», призванному регулировать строительство жилья в Российской Федерации.

С начала 2019 года готовится проект Постановления Правительства РФ, в котором будут установлены критерии надёжности застройщиков, в соответствии с которыми уже возводимые дома смогут достраиваться по старым правилам — без перехода с 1 июля 2019 года на проектное финансирование и эскроу-счета.

Если они будут соответствовать этим требованиям, девелоперы смогут закончить проекты на прежних условиях. Законодатели считают, что речь будет идти о степени готовности объекта (от 30%), финансовой устойчивости компании, количестве заключённых ДДУ (не менее 10%). Если объект на 1 июля 2019 году будет подходить под все эти требования, застройщик будет иметь возможность дальше продавать его по схеме банковского сопровождения с отчислениями в компенсационный фонд. Сейчас застройщики перечисляют 1,2% от согласованной сторонами стоимости от каждой оформленной сделки.

Девелопер PAN City Group* работает на рынке недвижимости Прикамья с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга ООО «Пермская финансово-производственная группа». Деятельность холдинга имеет диверсифицированные направления бизнеса, и девелопер ведёт продуманную и сбалансированную стратегию строительства своих объектов, управляя строительной компанией ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Сейчас, в переходный период, количество объектов, находящихся в активной фазе строительства и продаж, не превышает 30 тыс. кв. м, что позволяет в случае недостаточной динамики продаж завершить стройку на собственные средства либо средства холдинга.

Кроме того, начатое строительство жилых домов к июлю 2019 года превысит порог готовности в 30%, а количество заключённых ДДУ — 50%. Под эти требования подпадают все активно строящиеся объекты PAN City Group: ЖК «Маяк»**, который возводится со 2-го квартала 2018 года (срок сдачи — 2-й квартал 2020 г.), и ЖК «Атмосфера»** (1-й квартал 2018 г. — 1-й квартал 2020 г.)

Подробности — в отделе продаж по тел. (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

*ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

**Застройщик ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru , dom - mayak .ru , https://atmosferaperm.ru/ , а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ .

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