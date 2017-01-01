«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «Ростелеком» запустили первые в стране «умные скважины» на месторождениях

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«Ростелеком» совместно с «ЛУКОЙЛом» и компанией «Россма» презентовали пилотный проект по дистанционному мониторингу и управлению нефтегазовым оборудованием. Разработка в области цифровых технологий была реализована на Аспинском месторождении в Пермском крае, сообщает пресс-служба предприятия.

Теперь с труднодоступных производственных объектов (там, где нет GSM-связи) нефтяники получают комплекс данных, позволяющих полно и оперативно контролировать работу оборудования, а также дистанционно управлять им.

Сергей Гусев, вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор макрорегионального филиала «Урал»:

— «Ростелеком» уже несколько лет внедряет «под ключ» технологии промышленного интернета (IIoT) для нефтегазового рынка: от каналов связи до платформенных решений. Проект «Умная скважина» был разработан специально для ресурсодобывающих предприятий. В чём суть проекта: в центре управления создаётся цифровой дубль скважины, он фиксирует заданные параметры объекта — давление, температуру, загазованность — и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии. Если возникает необходимость в более точных измерениях, количество параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, а также поставить посекундную частоту сбора данных. Качественная интеграция нашего решения в уже существующие системы учёта и мониторинга позволяет управляющему персоналу в каждый момент времени понимать, что происходит на объектах, автоматизировать бизнес-процессы, реакции на нештатные ситуации и сразу строить прогноз, как события повлияют на общую картину результатов. Это большой шаг в автоматизации процессов и контроля за удалёнными объектами».

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Цифровая трансформация месторождений позволяет снизить себестоимость добычи нефти и вести онлайн-мониторинг . Мы значительно оптимизируем процессы получения данных, повысим эффективность и безопасность производства. Этот проект полностью отвечает девизу компании «ЛУКОЙЛ» «Всегда в движении». В год 90-летия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, когда мы много говорим об истории нефтедобычи, мы должны с помощью технологий и науки сами писать новую историю и вносить свой вклад в развитие отрасли.

Денис Трифанов, генеральный директор ООО «Россма»:

— Цифровизация многих отраслей экономики сейчас уже становится реальностью, и нефтегазовый сектор — один из самых передовых в этом вопросе. Мы рады, что являемся одним из активных участников проекта «Умная скважина» и наши решения нашли применение в сотрудничестве с такими компаниями, как «Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ». Уверены, что применение элементов промышленного интернета вещей поможет российским компаниям стать более конкурентоспособными и эффективными на глобальном рынке.

Важно отметить, что оборудование, которое используется для реализации проекта по цифровизации скважин, полностью отечественное.

По сообщению пресс-службы предприятия