11 апреля можно обменять свой рабочий день на заботу о сиротах в больницах

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11 апреля фонд чудес «Дедморозим» примет участие в четвёртой всероссийской акции «День заботы за день работы». Её идея в том, что люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах в больницах, сообщают в фонде.

В акции участвуют семь регионов, в которых проблема обеспечения детей-сирот нянями стоит особенно остро: Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, Пермь. Все собранные в рамках акции средства пойдут на оплату труда нянь для детей-сирот, находящихся в больницах. Организатор акции — детский благотворительный фонд «Солнечный город» (Новосибирск), именно он будет аккумулировать все собранные средства, а затем распределять их среди фондов-участников. Поэтому, жертвуя деньги на сайте деньзаботы.рф, вы помогаете детям в Пермском крае.

В 2018 году за один день акции «День заботы за день работы» удалось собрать 3,3 млн руб., и этого хватило на оплату 23,5 тыс. часов работы наших профессиональных нянь в больницах пяти регионов России. За время существования «Дня заботы» к акции присоединились более 4 тыс. неравнодушных человек.

В нашем регионе существует только один проект, который поддерживает детей-сирот в больницах. Это проект «Больничные мамы» фонда «Дедморозим». Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей больничные мамы обеспечивают заботой около 200 детей ежегодно. В 2018 году только на оплату нянь в больницах потрачено 3,9 млн руб. — это десятки тысяч часов заботы. Помимо финансовых расходов, пермяки постоянно помогают закрыть потребность малышей в подгузниках и средствах гигиены — когда приносят их в штаб «Дедморозим» на Горького, 60.

«Только благодаря поддержке неравнодушных людей дети не остаются в больницах одни, — рассказывает координатор проекта «Больничные мамы» фонда «Дедморозим» Елена Тиунова. — Если из больницы поступает сообщение о ребёнке, который оказался там один, больничная мама появляется у малыша в тот же день и будет с ним рядом днём и ночью до его выписки из больницы».

Час работы няни в среднем обходится благотворительным фондам в 180 руб. На сайте акции деньзаботы.рф есть специальный калькулятор, на котором можно рассчитать стоимость своей работы в час и решить, сколько часов (дней) человек готов обменять на помощь детям.

«Здоровые дети, которых только изъяли из семьи, во многих регионах до сих пор первым делом попадают в больницы, — рассказывает директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова. — Пока в кабинетах решается вопрос об их дальнейшей судьбе, малыши живут в условиях, совсем не предназначенных для детства. И ребята, которые поступают в больницы из интернатных учреждений или даже из семей, в которых родители по разным причинам не могут с ними лечь, должны получать в этих больницах нормальный уход нянь, а не только приём препаратов и разные медицинские манипуляции. У нас нет никаких претензий или вопросов к больницам, ведь на врачах и медсёстрах и так всё отделение. Это пробел в самой системе».

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