В надежде на объективное расследование



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Прием жителей Пермского края в региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

25 марта в региональной общественной приёмной состоялся совместный приём граждан членом Совета Федерации Алексеем Пушковым, начальником ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-майором полиции Михаилом Давыдовым и руководителем приёмной Александром Бойченко.

В частности, на приём пришли представители обманутых дольщиков ЖК «Никитинский» (Пермь, Екатерининская, 175). Они сообщили, что стройка дома началась в 2008 году и до сих пор не завершена. По факту мошеннических действий при строительстве возбудили уголовное дело, однако в начале 2018 года уголовное дело прекратили, так как посчитали, что в нём нет состава преступления. После этого дольщики даже были на приёме у главы СК РФ Александра Бастрыкина, и тот поручил передать уголовное дело на рассмотрение центрального аппарата Следственного комитета РФ. Но спустя четыре месяца дольщики даже не знают, где находится дело. Поэтому они обратились к Алексею Пушкову с просьбой разобраться или хотя бы узнать, в каком ведомстве сейчас находится их вопрос.

Ещё один заявитель — директор агентства недвижимости — считает, что представитель правоохранительных органов в Губахе злоупотребил должностными полномочиями при расследовании уголовного дела по факту мошеннических действий с объектом недвижимости. Следственные действия завершены, и скоро дело будет направлено в суд. На приёме было принято решение, что для рассмотрения этого вопроса необходимо дополнительное время. Заявительнице будет дан ответ в установленные законом сроки.

Последним заявителем на этом приёме стала жительница Перми. Она считает, что ООО УК «ЦЕНТР» и старший по дому присваивают средства жильцов. Женщина сообщила, что в их доме по некоторым позициям в квитанциях на оплату коммунальных услуг идёт двойная оплата. Например, в квитанции есть строка «содержание персонала», в которую входят оплата труда уборщиц, вахтера и вознаграждение председателя совета дома. При этом отдельной же строкой обозначено «вознаграждение председателя», а по статье «содержание жилья» вновь идёт оплата труда уборщицы. Заявительница попросила руководителя ГУ МВД провести проверку управляющей компании и принять меры в отношении УК в случае обнаружения нарушений.

«Бывает, что инстанции принимают неверное решение, и наша задача — пересмотреть это решение и минимизировать последствия ошибки. Моя задача — ввести в бумагооборот человеческие вопросы и передать их туда, куда нужно. Если бы граждане находили квалифицированные ответы на свои вопросы в местных органах власти, то, скорее всего, мне бы не приходилось выслушивать их многочисленные жалобы. Поэтому я пришел к выводу, что форма совместного приёма очень востребована и оправданна, потому что я могу сразу передать дело на рассмотрение человеку, который отвечает за данное направление», — отметил сенатор и добавил, что будет и дальше продолжать практику совместных приёмов с представителями правоохранительных органов.

Начальник ГУ МВД Михаил Давыдов заявил, что он положительно оценивает практику совместных приёмов. «Нам важно знать просьбы жителей и есть ли у них замечания к нашей работе. Поэтому я готов сотрудничать по вопросам приёма населения не только с Алексеем Пушковым, но и с любым депутатом», — сказал начальник полиции.

Региональная общественная приёмная Дмитрия Медведева в Пермском крае работает уже 10 лет. За это время помощь получили более 50 тыс. человек. В 2018 году приёмная реализовала в своей работе массу новых форм и форматов в работе с гражданами, а также получила признание на федеральном уровне. Руководитель региональной общественной приёмной Александр Бойченко считает, что сенатор провёл тематический приём на высоком профессиональном уровне. «Есть вопросы, которые лежат на стыке многих федеральных органов власти. Алексей Пушков может в Москве решать вопросы, которые не решаются в каком-то одном ведомстве. У него это получается, и это здорово», — добавил он.