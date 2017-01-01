Суд признал обоснованным тариф на захоронение мусора для «Буматики» Однако отменил приказ РСТ об утверждении инвестпрограммы для компании

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Сегодня, 26 марта, Пермский краевой суд частично удовлетворил исковые требования ООО «Буматика». Компания требовала признать, что, во-первых, РСТ при утверждении тарифа на 2018 год незаконно исключила ряд статей расходов при расчёте тарифа.

Согласно заявленным «Буматикой» данным, необходимая валовая выручка (база для расчёта тарифа) на 2018 год составляет 116,8 млн руб. В неё включены инвестиционная составляющая (капитальные вложения) в размере 40 млн руб., плата за загрязнение окружающей среды в размере 59 млн руб. и операционные расходы в размере 17,6 млн руб. Таким образом, тариф на захоронение на 2018 год, по данным ООО «Буматика», составил 1285,79 руб. за тонну.

РСТ на основании представленных документов и обосновывающих материалов ООО «Буматика» методом экономически обоснованных затрат утвердила тариф на захоронение. Необходимая валовая выручка составила 16,9 млн руб. Она включает инвестиционную составляющую (капитальные вложения) в размере 0,65 млн руб., плату за загрязнение окружающей среды в размере 8,5 млн руб. и операционные расходы в размере 7,75 млн руб. Таким образом, среднеотпускной тариф на 2018 год утверждён РСТ в размере 169,01 руб. за тонну.

Во-вторых, тариф повлиял на размер производственной программы — сумму, которую компания должна потратить на то, чтобы исполнить свои экологические задачи (рекультивация, захоронение).

В-третьих, «Буматика» требовала признать, что утверждение инвестпрограммы компании (порядка 20 млн руб. ежегодно в соответствии с концессионным соглашением) прошло с нарушением. Она не была принята до утверждения тарифа и была скорректирована самим министерством тарифов и энергетики. Хотя по процедуре, поясняет директор «Буматики» Сергей Чудинов, они должны были возвращать инвестпрограмму компании на доработку каждый раз, когда у них возникали замечания. Если сторонам не удаётся придти к компромиссу, созывается согласительная комиссия.

Сергей Чудинов заявил, что это решение краевого суда компания намерена обжаловать в Верховном суде РФ. Также он добавил, что неделю назад «Буматика» обратилась в суд с требованием признать незаконным установление тарифа на 2019 год. Он, напомним, составляет 169 руб. за тонну. «Суд защитил наши позиции как инвестора, — говорит Чудинов. — Отметил приказ РСТ об утверждении инвестпрограммы. Решение по тарифу будем обжаловать в Верховном суде». И отметил, что, согласно решению Пермского краевого суда, инвестиционные расходы, которые компания понесла в 2018 году, должны автоматически быть включены в тариф на 2020 год.