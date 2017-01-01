В Перми откроется «Театральный университет»

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28 марта состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским гуманитарно-педагогическим университетом и Пермским театром оперы и балета им. П. И. Чайковского. Соглашение предусматривает множество различных сценариев взаимодействия, которые станут возможными в рамках проекта «Театральный университет: Пермский театр оперы и балета на сцене ПГГПУ», сообщает пресс-служба театра.

Центральными и одними из самых публичных мероприятий проекта станут открытые видеопоказы Пермского оперного театра, проводимые на базе ПГГПУ. Так, уже 28 марта после краткой церемонии подписания соглашения состоится первый в этой серии эксклюзивный видеопоказ оперы «Евгений Онегин». Постановку представит директор оперного театра Андрей Борисов.

В дальнейшем показы планируется проводить раз в две недели. Представлять спектакли будут известные персоны театра. В ближайших планах — «Лебединое озеро», «Травиата», одноактные балеты «Ринг», «Венгерские танцы», «Вариации на тему рококо» и симфоническая музыка — всё, что театр может показывать, не нарушая авторских прав.

Кроме того, планируется проведение мастер-классов и совместных научных исследований по музыкальной педагогике и социологии искусства, волонтёрское сопровождение мероприятий оперного театра, организация совместных выставок театральной направленности.

Ранее Пермский театр оперы и балета уже подписал соглашения о сотрудничестве с Пермским хореографическим училищем, Пермским музыкальным колледжем, Пермской художественной галереей, краеведческим музеем, Музеем современного искусства PERMM и Государственным архивом Пермского края.

Проект «Театральный университет: Пермский театр оперы и балета на сцене ПГГПУ» открывается 28 марта в 17:00 видеопоказом оперы «Евгений Онегин» (актовый зал IV корпуса, адрес: ул. Пушкина, 42). Вход — свободный.