Прикамье получит более 106 млн руб. на повышение квалификации работников предприятий



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Пермский край получит поддержку из федерального бюджета нa переобучение и повышение квалификации работников предприятий. Соответствующее распоряжение, предусматривающее выделение на эти цели 106,1 млн руб., подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают в региональном минпроме.

Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов. Отметим, что 2019 году предприятия-участники проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае планируют направить 111,6 млн руб. на обучение сотрудников. За счёт средств субсидий возможно будет повысить квалификацию сотрудников, получить дополнительное профессиональное образование. Особое внимание будет уделяться обучению, содействующему цифровизации производства. В настоящий момент заинтересованность в мероприятии, по данным минпрома, проявили 35 предприятий Прикамья.