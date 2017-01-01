Дмитрий Самойлов представил нового главу Дзержинского района

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе пленарного заседания Пермской городской думы представил депутатам нового главу администрации Дзержинского района. Им стал Александр Стяжкин, который, по словам Самойлова, является жителем этого района, проживает в микрорайоне Мильчакова.

Александр Стяжкин — кадровый офицер, за плечами которого 13 лет службы в Вооружённых силах. С 2013 года работал в МЧС, имеет звание полковника. В 2017 года возглавлял учреждение гражданской защиты администрации Перми. К своим обязанностям на новом месте новоназначенный глава района приступит завтра, 27 марта.