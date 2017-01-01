АО «ПЗСП» запустило новый интернет-сервис

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В марте начал работу новый уникальный сервис от АО «ПЗСП» — «Конструктор изделий из стекла», сообщает пресс-служба компании.

Новый сервис от ПЗСП позволяет сделать заказ изделия из стекла через интернет. По проекту клиента предприятие изготовит детали мебели — столешницы и крышки столов, стеклянные или зеркальные потолки и стены или отдельные декоративные и накладные элементы, позволяющие улучшить эстетические свойства мебели — тумб, витрин, барных стоек, а также зеркала, полки, ударопрочные стёкла различного назначения. Заказ клиент оформляет самостоятельно на сайте сервиса. Затем с ним связывается менеджер компании для уточнения деталей и консультации. После утверждения технического задания клиенту высылаются договор и счёт для оплаты.

Разработанный «Конструктор» даёт возможность каждому почувствовать себя дизайнером, позволит клиенту самому создать будущее изделие, которым он будет пользоваться в быту, отмечают на ПЗСП.

Стекло — это современный материал, который широко используется при строительстве и отделке помещений. АО «ПЗСП» использует в своей работе стекло, произведённое мировыми лидерами этого рынка, и предлагает множество вариантов обработки стекла.

Воспользоваться «Конструктором» можно по адресу: http://zakaz.pzsp.ru/.

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