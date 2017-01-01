Совет по делам культуры при губернаторе обсудил подготовку Дягилевского фестиваля

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В рамках Совета по делам культуры при губернаторе Пермского края прошло обсуждение подготовки к проведению XIII Международного Дягилевского фестиваля. В этом году он пройдёт с 20 по 30 мая, напоминает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, год от года организаторы стремятся максимально насытить и разнообразить программу, включить в неё уникальные постановки и премьеры. А сам фестиваль значительно расширит своё пространство: в этом году число событийных площадок уже достигло 10.

«Ключевой из них, но не единственной, станет завод им. Шпагина, — отметил Максим Решетников. — Билеты на фестиваль поступили в продажу, спрос традиционно превышает предложение. Видим, как востребован фестиваль».

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, программа Дягилевского фестиваля этого года будет отличаться от прошлогодней. Упор сделан на концертной программе. «Она очень разнообразна: от старинной музыки до абсолютно авангардно-современной, большое количество мероприятий с участием Теодора Курентзиса, — рассказал Вячеслав Торчинский. — Необычным образом откроется фестиваль — в ДК им. Солдатова. Все по-разному к этому отнеслись, но это большая площадка на 1200 мест с хорошей акустикой. Таким образом мы хотим дать новый импульс и этой концертной площадке».

Также министр заявил, что в этом году для расширения аудитории фестиваля будут активно использоваться виртуальные концертные залы. В 18 муниципалитетах Прикамья будут показаны события Дягилевского фестиваля, проходящие на площадке Органного зала. На этом расширение площади фестиваля не закончится: один из проектов фестиваля пройдёт в Оханске. Этот город стал победителем краевого конкурса «Центр культуры Пермского края». Таким образом, фестиваль впервые выедет за пределы Перми.

Директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова рассказала, что завод Шпагина в этом году примет все клубные мероприятия: это проверка территории на то, как площадка должна работать в будущем.

«Важно отметить, что программа фестиваля ещё будет дополнена. Одно из ожидаемых событий этого фестиваля, которое уже включено в программу, — спектакль «Старик и море». Подготовка к нему в значительной степени завершена. Отличительная особенность постановки в том, что её автор Анатолий Васильев против записи спектакля или его трансляции. Кроме того, спектакль раз от раза несколько изменяется — мастер вносит поправки. Поэтому те, кто когда-то его уже видел, смогут найти для себя что-то новое», — подчеркнула Анна Касимова.

Откроется фестиваль Девятой симфонией Малера — опирающимся на традиции, но модернистским по сути, последним завершённым сочинением композитора. Монументальное и крайне сложное произведение исполнит, по сложившейся традиции, Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашённых исполнителей. Финальной точкой фестиваля станет «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. На этот раз интерпретацию Теодора Курентзиса воплотит один из лучших западных коллективов, оркестр, многие годы сотрудничающий с маэстро в Европе, но впервые выступающий в Перми, — Mahler Chamber Orchestra — совместно с пермским хором musicAeterna. Маэстро вновь поднимется на главную фестивальную площадку — сцену Пермской оперы — с концертной версией оперы Моцарта «Идоменей», которую летом представит в Зальцбурге вместе с режиссёром Питером Селларсом.