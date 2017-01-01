Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 26 марта

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Замкнутый округ. Муниципальная реформа в Прикамье дошла до точки невозврата.

Олег Журавлёв: Локальный активизм в России сильно политизируется. Профессор Школы перспективных исследований Тюменского госуниверситета — о том, почему аполитичный локальный активизм фактически стал политическим движением.

Массовый вброс. Администрация Перми разом выставила на торги треть рекламных мест в городе — 315 лотов.

Больше, чем космос. Известные пермяки поразмышляли о космосе и не только.

Событийный голод. Рынок гостиничных услуг Перми стагнирует, спасти его могут только ежемесячные фестивали.

Ларёк не сдаётся. В суде оспаривается правомерность начисления штрафов за незаконные НТО.

Успеть за 40 минут. В Перми в тестовом режиме с 1 мая запустят бесплатные пересадки на 11 автобусных маршрутах.

Бизнесу в помощь. Власти Прикамья планируют увеличить объём кредитования от Корпорации МСП до 15 млрд рублей в год.

Освобождение. Оркестр и хор MusicAeterna исполнили в Перми Реквием Верди.

Не последние… Состоялась презентация новых книг профессора Георгия Чагина.

Не только живопись… В марте и апреле на выставках в Перми можно увидеть искусство художников театра, а также произведения камнерезов.

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