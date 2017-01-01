В отношении дорожных подрядчиков возбуждено 75 дел

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В отношении дорожных подрядчиков возбуждено 75 дел об административных правонарушениях. Поводом стала проверка городской административно-технической комиссии, которая выявила ненормативное содержание 331 тротуара во всех районах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

На территории Перми в среднем задействованы в уборке улиц 281 дорожный рабочий и 330 единиц дорожной техники. Для борьбы с гололёдом в марте количество дорожных рабочих было увеличено до 410 человек, для обработки улиц было использовано 2825 т противогололёдных материалов.

По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, с начала зимнего содержания с улиц города вывезено свыше 1 млн 10 тыс. кубометров снега. В период с 11 по 21 марта дополнительная вывозка снега составила уже более 73 тыс. кубометров.

Количество дорожных транспортных происшествий с января по март сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 46,5% (январь — март 2018 года — 3457 ДТП, январь — март 2019 года 1608 — ДТП). Эта информация была озвучена 25 марта в администрации Перми на рассмотрении представления прокуратуры города. В совещании, которое провёл глава Перми Дмитрий Самойлов, приняли участие и. о. прокурора Перми Виталий Дымолазов, главы районных администраций, их замы, руководители районных учреждений благоустройства и подрядчики.

В первую половину марта сотрудники администрации Перми, районных администраций, городской административно-технической инспекции обследовали 4332 придомовые территории. Было выявлено 731 нарушение, составлено 113 протоколов об административных правонарушениях. С начала января 2019 года городской административно-технической инспекцией выявлено 2764 факта ненормативного содержания кровель зданий.

По содержанию объектов социальной сферы проведено 696 контрольных мероприятий. Введён режим повышенной готовности по уборке территорий общеобразовательных учреждений (козырьков, кровель, эвакуационных входов). Случаев травматизма на территориях общеобразовательных учреждений в городе не зафиксировано.

Тем не менее в начале марта были выявлены нарушения в части содержания подрядными организациями улично-дорожной сети: недостаточная обработка проезжей части и тротуаров противогололёдными материалами, расчистка проезжей части и тротуаров не на всю ширину. Информация была направлена в адрес подрядных организаций для устранения. По фактам несвоевременной обработки тротуаров возбуждено 75 дел об административных правонарушениях в отношении подрядных организаций ООО «Бор», ООО «Старт», ООО «УСК «Уралстройподряд», ООО «Дортехинжиниринг», ООО «ДСТ-Пермь», ООО «Строительное управление — 157».