Дмитрий Сазонов, Игорь Сапко и Дмитрий Скриванов будут контролировать исполнение нацпроектов в регионах

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Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов. Депутаты Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко, Дмитрий Скриванов и Дмитрий Сазонов закреплены за направлениями «Жильё и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» соответственно, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Всего же в состав группы включены 66 сенаторов и депутатов Госдумы , которые будут вести контроль за исполнением в регионах нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика РФ», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Демография».

Президиум также утвердил план-график выездов группы контроля в субъекты Федерации на первое полугодие текущего года. Так, Пермский край группа контроля посетит уже в апреле.