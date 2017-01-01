Игорь Комаров провёл совещание по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

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Совещание по исполнению Указа Главы государства «О праздновании 800-летия основания г. Нижнего Новгорода»

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл совещание по исполнению Указа главы государства «О праздновании 800-летия основания г. Нижнего Новгорода». В совещании приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Полномочный представитель отметил, что федеральный и региональный планы подготовки к юбилею города были сформированы ещё в 2016 году и сегодня нуждаются в актуализации.

Глава региона и глава города доложили о запланированных к юбилею градостроительных мероприятиях. Это — развитие улично-дорожной сети, строительство социально значимых объектов, реставрация значимых объектов культурного наследия.

Также участники совещания обсудили проведение в дни торжеств культурно-массовых, образовательных, патриотических и спортивных мероприятий, тематических конгрессов и выставок и аспекты информационного освещения праздника.

Отметим, в Пермском крае ведётся подготовка к празднованию 300-летия Перми. В начале марта опубликовано распоряжение губернатора Прикамья Максима Решетникова о межведомственной рабочей группе по подготовке в 2023 году к 300-летию основания Перми. Руководителем рабочей группы стал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков. Согласно документу, в числе задач рабочей группы — обеспечение и проведение мероприятий к 300-летию Перми.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми. В его состав вошли 24 человека. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Максим Решетников. В состав оргкомитета вошли глава Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества.