Пермский экс-вице-премьер отправлена в отставку в Приморье

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Надежда Кочурова

Фото: Константин Долгановский

Глава департамента образования и науки Приморского края Надежда Кочурова освобождена от должности из-за выявленных нарушений при доведении лимитов финансирования до муниципалитетов. Об этом сообщается на сайте Приморской краевой администрации.

Уволил Надежду Григорьевну лично губернатор Олег Кожемяко в присутствии вице-губернаторов и руководителей департаментов и управлений. Источники VL.ru сообщают, что для Кочуровой такое решение стало полной неожиданностью.



«Выяснилось, что департамент не довёл вовремя и в полном объёме лимиты по ряду муниципальных образований. Вместо запланированных 81 млн было доведено только 49,9 млн. Из-за этого возникли задержки в перечислении заработной платы и стипендий, это недопустимо! По итогам проверки я принял решение отстранить от занимаемой должности действующего директора департамента», — цитирует сайт губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Напомним, что Надежда Кочурова с 2001 по 2012 год работала в администрации Перми, с июня 2012 года по январь 2015 года занимала должность заместителя председателя правительства Пермского края по социальным вопросам.

В Приморье Надежда Кочурова работала со 2 июля 2018 года. Бывший прикамский экс-вице-премьер была назначена на должность предшественником Олега Кожемяко в губернаторском кресле Приморья Андреем Тарасенко.

Нынешний глава региона активно меняет кадры в руководстве края. Так, с 18 марта пост врио вице-губернатора Приморья покинул Константин Межонов, который ранее курировал сферу образования. Во вторник, 19 марта, глава региона Олег Кожемяко подписал заявление на увольнение врио вице-губернатора Гагику Захаряну, который курировал сферу ЖКХ. С 20 марта ушла с поста уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Приморья Анна Личковаха.

Отметим, что ещё неделю назад Надежда Кочурова, по мнению владивостокских СМИ, была на первом месте в списке кандидатов на должность вице-губернатора по образованию и науке, недавно освобождённую Константином Межоновым.





