В 2018 году консолидированная выручка «ЭР-Телекома» выросла на 18%

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АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Основные финансовые и операционные показатели холдинга за 2018 год:

консолидированная выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 39 млрд 739 млн руб.;

показатель EBITDA увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом — до 12 млрд 733 млн руб. Рентабельность EBITDA составила 32%;

чистая прибыль составила 2 млрд 110 млн руб.;

CAPEX увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7 млрд 693 млн руб.;

чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 39 млрд 976 млн руб.;

выручка B2B увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим периодом и составила 13 млрд 413 млн руб.;

выручка B2C выросла на 16% — до 26 млрд 326 млн руб.;

число активных абонентов B2C увеличилось на 10,4% за 2018 год. На конец 2018 года абонентская база В2С превысила 7 млн абонентов.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Я удовлетворён результатами работы компании в 2018 году. Мы на год раньше выполнили свою пятилетнюю стратегию по удвоению масштабов бизнеса. EBITDA в 2018 году росла опережающими темпами по отношению к выручке.