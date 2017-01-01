В Перми автомобили каршеринга могут получить льготы на платную парковку В случае принятия поправок в «нормативку» о платных парковках цена абонемента для таких автомобилей составит всего 250 или 500 руб.

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Фото: Константин Долгановский

Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму Перми проект поправок в методику расчёта и максимального размера платы за пользование платной парковкой. Документ находится на сайте городской думы, а саму нициативу могут рассмотреть уже на апрельской «пленарке».

Чтобы стимулировать развитие на территории города услуги предоставления транспортных средств в краткосрочную аренду, Дмитрий Самойлов предложил снизить стоимость абонемента на право пользования платными парковками автомобилями, которые предоставляются в рамках услуги каршеринг. Для расчёта стоимости абонемента предлагается ввести понижающий коэффициент: для обычных автомобилей он составит 0,8, а для машин системы каршеринг — 0,125. Как сообщается на сайте «Парковочное пространство Перми», сейчас стоимость абонемента на 10 рабочих дней составляет 1600 руб., а на 20 дней — 3200 руб. Таким образом, цена абонемента для автомобилей каршеринга может составить 250 и 500 руб. соответственно.

Первый каршеринг-сервис — VoronaCar — заработал в Перми в конце 2018 года. Для заказа доступны десять новых машин Renault Logan. Совершать поездки на Vorona CAR можно в зоне, ограниченной левым берегом реки Чусовой, селом Лобаново, Усть-Качкой и Краснокамском. Так как каршеринг сейчас активно развивается в России как новый вид общественного транспорта, в октябре на заседании Совета по предпринимательству при главе Пермского края председатель «Ассоциации перевозчиков Пермского края» Олег Сасунов предложил властям снизить или вовсе отменить тариф на платную парковку в центре города для машин из каршеринг-сервисов. Максим Решетников идею поддержал и поручил администрации Перми оценить возможность продвижения каршеринга в краевой столице.

Также отметим, что сейчас на рассмотрении гордумы Перми находится ещё один проект поправок в «нормативку» о платных парковках. В феврале руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской городской думе Вероника Куликова предложила внести поправки в Порядок создания и использования платных парковок: отменить плату за парковку в центре города для многодетных семей. Подобные льготы уже приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Рязани. «В Москве, откуда наши чиновники любят перенимать опыт, парковка для многодетных семей бесплатна. Разумеется, есть ряд ограничений: например, разрешение на бесплатную парковку можно оформить только на один автомобиль без задолженности по уплате штрафов ГИБДД, причём машина должна быть зарегистрирована на одного из родителей или усыновителей, воспитывающих троих и более детей. Введение аналогичной льготы обсуждают и в соседнем Екатеринбурге», — написала она на своей странице в Facebook.

В итоге инициативу рассмотрели на заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству. Но так как проект вызвал вопросы у экспертов и требует доработки, члены комитета решили вернуться к этому проекту поправок в апреле.