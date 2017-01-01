В Органном зале пройдет концерт памяти жертв кемеровской трагедии

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Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

25 марта в Органном концертном зале состоится концерт-память, посвящённый годовщине трагических событий в сибирском городе, сообщает пресс-служба краевой филармонии.

На сцене — Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист России Владислав Новик) и титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде Мансур Юсупов, орган (Калининград).

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Прозвучат Ave Maria Ц. Франка, Stabat Mater для хора, органа, сопрано соло и контральто Антонио Вивальди, Messe Breve Кастагнета, «В памяти» Тьерри Эскеша, «Реквием», ор. 148 для хора, органа, квартета солистов Роберта Шумана.

Концерт ведёт музыковед Галина Баталина.

Начало — в 19:00.

Вход на концерт свободный. Но если вам не хватило места в зрительном зале, то вы можете посмотреть прямую трансляцию концерта на сайте филармонии: filarmonia.online.

По сообщению пресс-службы филармонии

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