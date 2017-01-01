На «Азоте» в мероприятия энергоэффективности за 2018 год вложили более 220 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В мероприятия по энергоэффективности за год вложено более 220 млн рублей

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2018 году было направлено 220,7 млн руб. на мероприятия по повышению надёжности электроснабжения и энергоэффективности, сообщает пресс-служба предприятия.

Один из крупных проектов — реконструкция водооборотного цикла — 5, который предназначен для охлаждения рабочей среды в теплообменном оборудовании агрегата аммиака №2. Полностью обновлены две секции градирни, заменена обшивка, а также смонтированы новые металлоконструкции. Реализация этого мероприятия позволила сэкономить промышленную оборотную воду за счёт увеличения холодопроизводительности всего водооборотного цикла.

Значительной экономии электроэнергии удалось достичь благодаря техническому перевооружению поверхностного вакуумного конденсатора поз. 103 JC на агрегате производства аммиака №1. В ходе реконструкции там установлены шесть электродвигателей мощностью 45 кВт, в то время как ранее эксплуатировались двигатели мощностью 90 кВт.

В 2018 году приобретена и смонтирована повысительная насосная станция в отделении АКС цеха переработки газов. Новое оборудование позволит самостоятельно регламентировать давление воды для охлаждения оборудования, а также во второй половине 2019 года вывести из эксплуатации насосную станцию второго подъёма. Мероприятие обеспечит экономию более 2 млн кВт*часов, что составит более 5 млн руб. в денежном эквиваленте.

Благодаря увеличению мощности первого водооборотного цикла в июне 2018 года сразу три подразделения-потребителя оборотной воды были переведены с ВОЦ-2 на ВОЦ-1. Это позволило вывести второй водооборотный цикл в резерв и получить значительную экономию количества электроэнергии, что составит порядка 23 млн руб. в денежном эквиваленте.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Программа по энергоэффективности предусматривает техническое перевооружение оборудования с большой мощностью потребления электроэнергии, а также мероприятия, направленные на экономию водных ресурсов. Внедрение новых технологий требует определённых затрат, поэтому особое внимание мы обращаем на срок окупаемости этих мероприятий. Экономический эффект заметен сразу, но о реальных цифрах можно будет говорить через некоторое время. Как правило, они намного превышают сумму вложений.

По сообщению пресс-службы компании



















