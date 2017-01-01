Теодор Курентзис обзавёлся собственным пресс-секретарём

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В пресс-службе Пермского театра оперы и балета — кадровые изменения. Оксана Гекк, бывшая пресс-секретарём театра, будет отныне специализироваться на пиаре оркестра MusicAeterna и персонально художественного руководителя театра и оркестра Теодора Курентзиса.

Новым пресс-секретарём Пермского театра оперы и балета стала Ольга Суднищикова. Прежде она занималась в пресс-службе театра социальными сетями.