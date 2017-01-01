Во всех школах Прикамья организуют пункты сбора батареек

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Фото: gorodperm.ru

Подписано трёхстороннее соглашение об установке пунктов сбора батареек в школах Прикамья. Документ подписали представители экологического благотворительного фонда «Обитаемый Урал», министерства образования и науки Пермского края и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго», сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

По условиям соглашения региональный оператор «Теплоэнерго» будет на бесплатной основе организовывать процесс доставки батареек на переработку.

По словам руководителя благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслава Маркова, батарейки можно переработать на 94%, в то время как одна захороненная батарейка отравляет 20 кв. м, пять деревьев.

По словам директора «Теплоэнерго» Алика Башаева, батарейки не относятся к твёрдым коммунальным отходам. При этом их достаточно сложно отсортировать из всего объёма отходов. Это соглашение — шаг к раздельному сбору мусора в регионе.

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