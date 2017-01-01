Переизбрано руководство регионального штаба МГЕР
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На состоявшейся XI отчётно-выборной конференции Пермского регионального отделения руководителем регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» переизбран Игорь Новосёлов. Руководителем аппарата регионального отделения «Молодой гвардии» стала Динара Некрасова, сообщает пресс-служба молодёжного движения партии.
Также на конференции избран новый состав регионального штаба и контрольно-ревизионной комиссии. Срок полномочий нового руководства регионального отделения — 3 года.
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