Переизбрано руководство регионального штаба МГЕР

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На состоявшейся XI отчётно-выборной конференции Пермского регионального отделения руководителем регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» переизбран Игорь Новосёлов. Руководителем аппарата регионального отделения «Молодой гвардии» стала Динара Некрасова, сообщает пресс-служба молодёжного движения партии.

Также на конференции избран новый состав регионального штаба и контрольно-ревизионной комиссии. Срок полномочий нового руководства регионального отделения — 3 года.

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