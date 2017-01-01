Мэрия Перми не смогла забрать себе памятник «Пермяк солёные уши»
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Ленинский районный суд Перми отказал горадминистрации в признании прав собственности на «бесхозный памятник «Пермяк солёные уши».
Как пишет Business Class, причиной стало вмешательство в
судебный процесс гостиницы «Прикамье», на территории которой и находится
памятник.
«Мы ухаживаем за
композицией, следим за её состоянием и не согласны с тем, что этот объект
должен быть передан в муниципальную собственность. По истечении установленного
законом времени мы будем выходить в суд с иском о признании композиции
собственностью акционерного общества», – заявил на суде представитель
гостиницы.
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