Мэрия Перми не смогла забрать себе памятник «Пермяк солёные уши»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Ленинский районный суд Перми отказал горадминистрации в признании прав собственности на «бесхозный памятник «Пермяк солёные уши».

Как пишет Business Class, причиной стало вмешательство в судебный процесс гостиницы «Прикамье», на территории которой и находится памятник.

«Мы ухаживаем за композицией, следим за её состоянием и не согласны с тем, что этот объект должен быть передан в муниципальную собственность. По истечении установленного законом времени мы будем выходить в суд с иском о признании композиции собственностью акционерного общества», – заявил на суде представитель гостиницы.