В Перми прошёл митинг против «мусорной реформы» и новой маршрутной сети

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Сегодня, 23 марта, в сквере Победителей на улице Гусарова состоялся митинг против «мусорной реформы», ликвидации троллейбусов и новой маршрутной сети.

Акция протеста была организована Свердловским райкомом КПРФ и была согласована с властями Перми. Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», по подсчётам администрации Перми, в митинге приняли участие 30 человек при заявленном количестве участников до 70 человек.

По итогам акции была принята резолюция, которая будет направлена в органы власти. В частности, как сообщает райком КПРФ Свердловского района, в процессе митинга были собраны подписи под обращением к администрации района с требованием провести повторную встречу по новой маршрутной сети.