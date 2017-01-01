В Перми пройдёт бесплатный концерт памяти жертв трагедии в Кемерово

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В понедельник, 25 марта, в Органном концертном зале состоится концерт (6+), посвящённый годовщине пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии и титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде Мансур Юсупов исполнят в память о погибших Ave Maria (Сезар Франк), Stabat Mater (Антонио Вивальди), Messe Breve (Ив Кастагнет), «В памяти» (Тьерри Эскеш) и «Реквием» (Роберт Шуман).

Начало — в 19.00. Вход — бесплатный. Билет с местом можно получить в кассе Органного зала. Количество мест концертного зала ограничено, поэтому на сайте Пермской краевой филармонии будет идти онлайн-трансляция концерта.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25—26 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, из них 41 ребёнок.