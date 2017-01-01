Встреча на Иве Губернатор, глава города и представители администрации провели рабочее совещание с застройщиком «Девелопмент-Юг»

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Губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с планом корпорации «Девелопмент-Юг» по комплексному освоению микрорайона Ива. Глава региона вместе с представителями краевой и городской администрации осмотрели строящиеся и уже сданные дома, ознакомились с проектом развития социальной инфраструктуры и пообщались с родителями, которые с нетерпением ждут открытия нового детского сада, сообщает пресс-служба компании.

Фото: ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Наличие в шаговой доступности школ, поликлиник, детского сада, остановок просто необходимо для комфортного проживания. Понимая запросы современных жителей, власти Пермского края меняют подход к комплексному освоению территорий и требуют от застройщиков вместе с жилыми домами возводить объекты социальной инфраструктуры.

«Спортивный микрорайон Ива» — один из показательных примеров комплексной застройки территории в городе. Корпорация «Девелопмент-Юг» в конце 2018 года полностью на свои средства завершила строительство детского сада на ул. Агатовой, 26. В декабре объект был передан во владение городской администрации. А на минувшей неделе губернатор Пермского края вместе с жителями микрорайона посетил новое дошкольное учреждение.

По словам губернатора Максима Решетникова, обеспечение жителей новых домов необходимой социальной инфраструктурой — ответственность застройщика.

— Сейчас мы видим, что отсутствие такого подхода раньше привело к тому, что построено очень много жилья, не обеспеченного социальной инфраструктурой. Этот проект, в микрорайоне Ива, изначально был основан на принципе социальной ответственности бизнеса. Да, мы понимаем, что инвестору непросто: нужно построить всю инженерную инфраструктуру, «социалку», а уже потом строить жильё, которое принесёт прибыль. Но это нужно людям: покупая квартиру, они уже понимают, что здесь будут поликлиника, садик, школа. Наличие таких системных застройщиков — очень хорошо для края. Это и новые технологии строительства, и новый опыт, — подчеркнул глава региона.

Новому детскому саду дали название «Эрудит спортсмен». Он рассчитан на 300 мест. Его площадь около 5000 кв. м. В каждой группе — раздевалка, игровая комната, спальня и санузел. Застройщик выполнил всю внутреннюю отделку, провёл коммуникации и установил сантехнику. По словам губернатора, новый детский сад может стать основой для других социальных объектов края.

— Нам важно сделать несколько типовых проектов в крае, — заявил глава региона. — Здесь есть ряд инноваций, которых я в наших детских садах ещё не видел. Компания работает в нескольких регионах и внедряет новые для Прикамья технологии. Пермскому краю надо постоянно двигаться вперёд, и нам интересны практики, которые применяются в других регионах.

Гости положительно отметили технологическое оснащение нового учреждения. В детском саду предусмотрены два лифта: один — для маломобильных групп населения, второй — для доставки еды из пищевого блока на этажи. Окна в группах запираются на специальные замки, чтобы дети случайно их не открыли. Также установлены современные вентиляционные клапаны. Они фильтруют воздух, так что нет необходимости проветривать помещение, и в то же время совершенно бесшумны.

В ближайшие месяцы муниципалитет обеспечит детский сад необходимой мебелью, игрушками и техникой. Открытие запланировано на июнь этого года. Жители микрорайона с нетерпением ждут этого события.

Татьяна Поносова вместе с дочкой Александрой внимательно следили за строительством нового детского сада. В скором времени родители с радостью отдадут дочку сюда.

— Мы живём в Иве уже год, — делится Татьяна. — Садик очень ждали, следили за стройкой. Здесь нравится абсолютно всё: много светлого пространства, свежо и красиво. Скоро с удовольствием будем сюда ходить.

Большие светлые помещения и яркий фасад также не оставили равнодушными Светлану К. и её дочку Аню.

— Наш дом недалеко от садика, — рассказывает Светлана. — Нравится, что тут безопасно: поставлены специальные замки на окнах. Пока видели только помещения, но надеемся, что и наполнение будет такое же красивое, яркое и солнечное.

А вот двойняшки Розы Р. не дождались открытия этого детского сада и в сентябре 2018 года пошли в соседний, который находится в микрорайоне Грибоедовском. Но как только «Эрудит спортсмен» откроет свои двери, Роза отдаст детей именно сюда.

— Я думаю, нам очень повезло, что мы приехали сюда жить, — рассказывает Роза. — Нам дали путёвку в детский сад в микрорайоне Грибоедовском. Но с июня хочу перевести детей сюда. Вот из окон видно наш дом. Здесь всё под боком. Хорошо, что застройщик сделал для нас такой подарок. Заходишь в помещение, и если солнечно на улице, то солнечно в группах и солнечно в душе.

Детский сад на Агатовой, 26 — не единственный социальный объект в микрорайоне. Девелопер построил помещения для участковых и прочих служб. Полным ходом идёт строительство поликлиники. Также специалисты разрабатывают проект новой школы на 1662 места и собираются построить ещё один детский сад по этому же проекту на левом поле относительно «Спортивного микрорайона Ива». В общем, всё идёт по графику.

— Мы делаем социальные объекты с опережением плана, — комментирует Сергей Иванов. — Причём каждый следующий проект лучше предыдущего. Мне нравится, как мы выстроили работу с властями края. В сентябре снова будем встречаться с губернатором, и тогда уже конкретнее сможем сказать о наших будущих проектах.