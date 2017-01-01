Власти Прикамья собираются отменить неэффективные налоговые льготы Это поможет убрать риск сокращения размера дотаций из федерального бюджета и позволит ежегодно привлекать в бюджет 100 тыс. руб.

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Фото: vsolikamske.ru

Губернатор Пермского края внёс в Заксобрание законопроект о внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что Пермский край является получателем дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. И чтобы в 2019 году размер дотации не уменьшили, край должен был выявить неэффективные налоговые льготы и утвердить план по их ликвидации.

В результате неэффективными признали три льготы по налогу на имущество организаций. Две из них предлагается отменить с 1 января 2020 года. Причём в финансово-экономическом обосновании говорится, что дополнительные доходы бюджета края в результате принятия законопроекта составят около 100 тыс. руб. ежегодно.

Первая льгота — освобождение потребительских кооперативов от уплаты налога на объекты жилищного фонда пайщиков — оказалась нерезультативной из-за отсутствия такого имущества.

Вторая льгота касается освобождения организаций, которые занимаются грузовыми или пассажирскими перевозками воздушным транспортом, от уплаты налога на имущество авиационной инфраструктуры при условии, что длина взлётно-посадочной полосы составляет не более 1,7 км. Эта льгота в отношении авиационной инфраструктуры должна была стимулировать развитие малой авиации, но её признали неэффективной, так как в крае нет внутрирегионального сообщения. Отметим, что зимой в бюджет края внесли поправку о выделении 78 млн руб. на покупку имущества березниковского аэропорта. Сейчас бывший аэродром «Березники» принимает вертолёты различного назначения и самолёты спортивных клубов. После покупки его планируют использовать в качестве посадочной площадки для заправки и технического обслуживания самолётов и вертолётов санитарной и лесоохранной авиации. Предполагается, что взлётно-посадочная полоса в Березниках позволяет принимать самолеты типа ATR 72-500, которые могут перевозить до 74 пассажиров. Но для возобновления коммерческих рейсов нужно провести реконструкцию аэропорта, но речи о ней пока не идёт.

Третья льгота, которую признали неэффективной, установлена для организаций, оказывающих услуги по лизингу, аренде воздушных транспортных средств и оборудования, и собственников воздушных судов с реактивными двигателями от уплаты налога на авиационную технику. Её признали невостребованной, так как, по данным УФНС по Пермскому краю, в 2016—2017 годах в Пермском крае этой льготой никто не воспользовался. Однако в 2018 году на неё заявился один налогоплательщик. Поэтому краевые власти решили пока эту льготу не отменять и провести по итогам 2019 года повторную оценку эффективности предоставления этой льготы.