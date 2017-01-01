Открыта регистрация на третий Пермский международный марафон

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Фото: Константин Долгановский

Пермский марафон в 2019 году пройдёт 7 и 8 сентября. Трасса забега пройдёт по новому маршруту, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В этом году участников ждет много нового. Так, например, к привычным дистанциям — 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км — добавляется дистанция 5 км.

Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров.

Кроме того, в связи с запланированным началом реконструкции Комсомольского проспекта трасса будет изменена, но она по-прежнему пройдёт по центру города. Затронет это новшество в первую очередь длинные дистанции. По словам организаторов, трасса станет интереснее и сложнее. Она пройдёт по улице Ленина от Театра-Театра, по Северной дамбе, улице Сибирской до улицы Монастырской с разворотом в районе Перми I на площади Европы, по улице Газеты «Звезда». Один круг трассы составит 10,5 км.

Забег на 5 км пройдёт по улицам Ленина, Сибирской и Монастырской. Забег на 3 км и заезд на колясках пройдут по улице Ленина.

Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на сайте https://russiarunning.com/event/PermMarathon2019.



Марафон пройдёт уже в третий раз. Если в первый год проведения марафона на разных дистанциях свои силы попробовали более 5,5 тысячи участников, во второй — 7,2 тысячи, то на третий год проведения масштабного события организаторы увеличили количество слотов до 10 тысяч.