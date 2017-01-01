Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук примут участие в киносъёмках на территории Прикамья

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Фото: Facebook

Народный артист РФ Евгений Миронов и актёр, режиссёр Фёдор Бондарчук сыграют в фильме «Сердце Пармы», который снимается в районе Губахи Пермского края. В основу фильма лег одноимённый роман Алексея Иванова, напоминает ТАСС.

Об участии кинозвёзд в проекте в четверг, 21 марта, во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино, сообщил продюсер проекта, глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов.

Игорь Толстунов, руководитель кинокомпании «Профит»:

— Главные герои фильма: Александр Кузнецов — князь, Елена Ермакова — это дебют в кино актрисы из Улан-Удэ, она сыграет Тичерть. Креститель Пармы — Евгений Миронов, епископ Пермский Иона. Иван III — Фёдор Сергеевич Бондарчук.

Фильм является совместным проектом компаний «Профит», «Стар медиа» и телеканала «Россия».

Режиссёром выступил Антон Мегердичев. Съёмки начались в конце 2018 года, они проходят в районе Губахи Пермского края.

Исторический роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» о покорении Великой Перми Москвой в XV веке был написан в 2003 году. В основу сюжета книги легли реальные исторические события второй половины XV века о том, как в 1451 году Василий II Тёмный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.