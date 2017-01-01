Instagram-конференция губернатора Прикамья собрала почти 7 тыс. зрителей

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21 марта губернатор Пермского края Максим Решетников провёл пятую конференцию с жителями региона в Instagram. Эфир продолжался один час, глава Прикамья успел ответить на 43 вопроса. Прямой эфир губернатора собрал почти 7 тыс. зрителей, единовременно за ним следили почти 1000 человек, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Традиционно вопросы жителей собирались заранее под анонсом в социальной сети. Публикация собрала более 500 вопросов. Большая их часть была посвящена развитию социальной инфраструктуры в регионе и жилищно-коммунальному хозяйству.

Общение с жителями глава Прикамья начал с вопроса, по которому было больше обращений за последний месяц, — гололёд и уборка снега. «Первое, что хочу сказать: не помню ни одной зимы, в которую бы не появились нарекания по этому поводу. В эту зиму мы вошли в целом готовыми, но с последними гололёдами коммунальные службы явно не справились. Более того, такая ситуация не только в Перми», — отметил губернатор.

Сейчас, по мнению главы региона, важно провести анализ сложившейся ситуации, чтобы в дальнейшем избежать её повторения. Нужно проверить работу ответственных (управляющих компаний, муниципалитетов), которые обязаны содержать дороги, пешеходные дорожки и дворы в нормальном состоянии. Важно оценить, как сработали контрольные службы. Кроме того, нужно просмотреть и при необходимости актуализировать регламенты, по которым территории убираются. Максим Решетников пояснил, что каждый «кусочек» земли имеет свои стандарты уборки: где-то снег должен быть собран в течение пары часов, а где-то в течение 24 часов после окончания снегопада; с каких-то участков снег должен быть вывезен не позднее трёх суток после сбора, а на некоторых это вообще не предусмотрено.

Также губернатор отметил, что назрела потребность пересмотреть методы борьбы с гололёдом: песко-соляная смесь доступна, но оставляет грязь и не обеспечивает чистку снега до асфальта. Такое качество уборки снега и наледи дают современные реагенты. Которые, например, со следующего года будут использоваться в Перми.

По словам Максима Решетникова, очевидно, что требования к уборке территорий у жителей выросли. Поэтому местным властям необходимо это учитывать при формировании бюджетов.

Отдельно глава Прикамья остановился на вопросах, касающихся общественного транспорта. Жители обратились к Максиму Решетникову с просьбой пояснить необходимость изменения системы общественного транспорта. Глава региона подчеркнул, что сейчас система общественного транспорта сформирована на основании конкурсных процедур, есть выгодные и невыгодные маршруты. Соответственно, там, где пассажиропоток высокий, перевозчики работают, а в отдалённых территориях, где пассажиров меньше, наблюдаются перебои и некачественное оказание услуг. Кроме того, со временем маршрутная сеть несколько утратила свою актуальность. И там, где раньше были удобные маршруты, увеличилась застройка, изменился пассажиропоток, маршруты удлинились. Новая транспортная система призвана создать комфортные условия использования общественного транспорта для всех жителей.

Для того чтобы новая маршрутная сеть устраивала жителей, проводятся публичные слушания. На них жители могут озвучить своё мнение и замечания. Губернатор акцентировал внимание городских властей на том, что нужно внимательно отнестись ко всем замечаниям горожан. Работа по изменению маршрутной сети должна вестись в постоянном диалоге с людьми.

Планируется изменить систему работы с перевозчиками. Перейти к заказу на транспортную работу. Перевозчики должны своевременно выполнять расписание на комфортабельных автобусах, поддерживать их в хорошем техническом состоянии, чистыми. Сейчас выручку получают перевозчики. По новым контрактам выручка будет поступать в бюджет, и город будет оплачивать транспортную работу. Среди изменений: гибкое тарифное меню, бесплатные пересадки, появление новых маршрутов и улучшение транспортных связей.

Также один из вопросов касался развития трамвайной сети. Жители отмечали, что этот вид транспорта современный и экологичный. Губернатор согласился: «Согласен, современный трамвай — признак современного города». Именно поэтому в краевой столице предусмотрена программа развития этого вида транспорта, в рамках которой скоростные трамваи смогут заменить железнодорожный транспорт и выстроить быстрое наземное движение по городу.

Кроме того, во время общения губернатор Максим Решетников ответил на вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог в территориях, поддержки спорта в крае, увеличения темпов демонтажа незаконных НТО.

Максим Решетников напомнил, что на все вопросы, на которые он не успеет ответить во время эфира, жители смогут получить ответы от представителей правительства. Запись прямого эфира можно посмотреть в Instagram на IGTV.