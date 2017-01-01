«Новомет» планирует покупку ряда российских и иностранных игроков рынка

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Фото: Константин Долгановский

«Новомет» планирует покупку ряда других игроков на рынке производства и продажи оборудования для нефтедобычи и оказания нефтесервисных услуг, при этом новые приобретения рассматриваются как в России, так и за рубежом. Покупки запланированы после смены акционеров компании, цитирует генерального директора «Новомета» Максима Перельмана агентство «ПРАЙМ».

В феврале глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что «Новомет» в ближайшее время может купить других игроков своего рынка в России. РФПИ вместе Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии ведут переговоры с «Роснано» о покупке доли в «Новомете». 20 февраля РФПИ сообщил, что консорциум направил ФАС запрос по поводу приобретения доли в компании.

«Это возможно, но после смены акционеров, когда сформируется их новый состав. Переговоры мы ведём, но я не могу их комментировать», — сообщил генеральный директор «Новомета» Максим Перельман.

При этом на уточняющий вопрос, какие именно игроки рынка рассматриваются, он ответил: «Есть и сервисные компании, и производители оборудования. И в России, и за пределами».

Также в планах компании в 2019 году открыть новые сервисные базы в США и Канаде, в частности, речь идёт об американском городе Мидленд в штате Техас и канадском Ледюке, также рассматривается возможность открытия новой сервисной базы в египетской Александрии.

«Новомет» — один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по её сопровождению. Контрольный пакет в «Новомете» принадлежит менеджменту — 49,9%, у «Роснано» 30,76%, миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

Компания имеет представительства в США, ряде стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, в РФ клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.

