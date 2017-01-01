Начался приём заявок на участие в образовательной программе Дягилевского фестиваля — 2019

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Уже в четвёртый раз в Перми соберутся студенты из разных городов России и СНГ, чтобы учиться у именитых мастеров, вдохновляться, расширять кругозор и общаться. Отбор кандидатов проводится с 20 марта по 20 апреля включительно, сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Подать заявку могут все студенты творческих специальностей.

За три года существования программы никто из приезжающих на фестиваль музыкантов не отказался принять участие в этом по-настоящему благотворительном проекте. За три года состоялось 40 мастер-классов, 30 лекций, 2 оперные премьеры, 1 open air концерт, а ещё лекции-экскурсии, творческие встречи, занятия в формате workshop, обсуждения, видеопоказы. И почти все эти мероприятия открыты не только для участников, но и для гостей фестиваля.

В этом году пройдут традиционные мастер-классы выдающихся музыкантов — участников фестиваля. Перечень направлений включает в себя фортепиано, струнные и медные духовые инструменты, академический вокал, оперно-симфоническое дирижирование. Будет продолжен спецпроект Womеn in art, призванный помочь студенткам российских музыкальных вузов освоить «традиционно неженские» профессии в сфере искусства.

Большое количество новой музыки, а также участие в программе фестиваля целого ряда выдающихся современных композиторов предоставят уникальные творческие возможности для молодых студентов направления «Композиция».

Лекционная программа в этом году также получила отдельное название, поскольку посвящена погружению в «дягилевскую» сферу деятельности — «Импресарио». Она адресована молодым продюсерам, музыковедам, всем тем, кто занимается музыкальным менеджментом и осуществляет связи между публикой и артистами. Интенсив, состоящий из ежедневных лекций и практических занятий с российскими и европейскими специалистами, пройдёт с 25 по 29 мая.

Как и ранее, участие в образовательной программе бесплатное. Отбор кандидатов на исполнительские направления проводится по видеозаписям, приём заявок будет продолжаться с 20 марта по 20 апреля 2019 года включительно. Оргкомитет фестиваля обеспечивает студентов проживанием в Перми и возможностью посещения событий фестивальной программы, а также приоритетной записью на события образовательной программы с ограниченным числом участников (мастер-классы).

Направления образовательной программы 2019 года:

• Оперно-симфоническое дирижирование

• Фортепиано

• Струнное исполнительство/Скрипка

• Струнное исполнительство/Виолончель

• Медные духовые инструменты

• Композиция

• Академическое пение

• «Импресарио», музыкальный менеджмент



Дягилевский фестиваль — 2019 пройдёт в Перми с 20 по 30 мая. Акцент в этом году сделан на концертной составляющей. Фестиваль представит всю палитру музыкальных явлений: от старинных сочинений до остросовременных экспериментальных опусов, с пристрастием отобранных художественным руководителем Теодором Курентзисом. Откроется фестиваль Девятой симфонией Малера в исполнении фестивального оркестра.