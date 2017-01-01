Пять пермских предприятий получат финансовую поддержку от корпорации МСП

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Встреча с руководством МСП

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

21 марта в рамках стратегической сессии по малому и среднему бизнесу на площадке кванториума «Фотоника» предприниматели презентовали свои инвестиционные проекты представителям корпорации МСП, от которой могут получить поддержку на развитие бизнеса. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Наталья Ларионова, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Открывая круглый стол, глава Прикамья отметил, что государство стремится создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса, и призвал предпринимателей быть активными. «Представители корпорации МСП, которые сегодня присутствуют, мотивированы предоставить как можно большую поддержку, чтобы в конечном итоге было создано как можно больше рабочих мест, — сказал Максим Решетников. — Теперь всё зависит от того, насколько активно мы будем взаимодействовать. Для нас как региона это крайне важно. В малом и среднем бизнесе мы, в частности, создаём рабочие места, которые нам понадобятся в ближайшие годы, в том числе и для молодёжи. Кроме того, важно, что часть проектов, представленных сегодня, реализуется в том числе и в моногородах Пермского края».

Общий объём привлечённых кредитов в 2018 году в Прикамье по программам кредитования корпорацией МСП составил порядка 5 млрд руб. Во время обсуждения губернатор Максим Решетников поставил задачу министерству промышленности, предпринимательства и торговли в 2019 году сделать всё для того, чтобы увеличить объёмы кредитования малого и среднего бизнеса в три раза. По его словам, для этого есть все возможности, нужно увеличивать темпы работы.

Наталья Ларионова в свою очередь обратила внимание на то, что на территории Пермского края существует около 800 предприятий, которые уже поддержала корпорация МСП в рамках Национальной гарантийной системы. В общей сложности, по данным на март 2019 года, поддержка составляет 10 млрд руб. По её словам, любой предприниматель, который заинтересован в развитии, может получить тот или иной объём поддержки с участием корпорации МСП. «Мы действительно заинтересованы в новых проектах: перед нами стоит задача обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса кредитами на общую сумму 1 трлн руб. в год, — рассказала заместитель генерального директора корпорации МСП. — Никаких особых квот, лимитов на проекты малого бизнеса не существует».

Председатель кооператива «Колос» Алмаз Хавыев, чьё предприятие занимается выращиванием капусты, свёклы, картофеля, лука и моркови, а также реализацией продукции в крупных торговых сетях, уже получил финансовую поддержку от корпорации МСП. По его словам, взаимодействие с банком МСП, в частности, помогает кооперативу активно развиваться и расширять рынок сбыта.

Сегодня пять пермских предприятий представили свои проекты, которые получат поддержку от корпорации МСП. ООО «Синтез» презентовало программу строительства завода по производству коагулянтов, ООО «Чусовские минеральные удобрения» — проект строительства завода по производству гранулированных минеральных удобрений, представители ИП Тарасенко А. В. предложили проект модернизации оборудования обувной фабрики, а чусовское ООО «Белый камень» — расширения парка грузовой техники на базе действующего предприятия. ООО «Промтранс» рассчитывает на поддержку корпорации МСП в приобретении грузовых железнодорожных вагонов.

«Эта поддержка поможет нам получить кредитные средства с процентной ставкой ниже рыночной более чем на 2%, — рассказал генеральный директор ООО «Промтранс» Константин Потоцкий. — Свободные средства, которые у нас возникнут, мы сможем в дальнейшем также направить на инвестиции».

Общий объём кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 453,8 млн руб. Общий объём инвестиций в проекты с учётом средств предприятий — 753,7 млн руб.