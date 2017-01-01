В Березниках на содержании органов МСУ сэкономили около 56 млн руб. При этом в администрациях некоторых горокругов, наоборот, появились свободные вакансии

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Александр Борисов

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Заксобрания зампредседателя правительства — министр территориального развития края Александр Борисов выступил с докладом о предварительных итогах преобразования муниципальных образований.

В 2018 году в Прикамье были созданы Гремячинский, Кизеловский, Краснокамский, Чайковский, Оханский и Горнозаводский городские округа. В то же время Березники объединились с Усольским муниципальным районом, а Соликамск — с Соликамским муниципальным районом.

Александр Борисов сообщил, что после объединения муниципалитетов в каждом городском округе снизились расходы, связанные с содержанием органов муниципального самоуправления. Больше всего удалось сэкономить в Березниках (55,9 млн руб.), а также в Соликамском (41,3 млн руб.) и Чайковском городских округах (36,1 млн руб.). «Но если смотреть на расходы на содержание органов муниципального самоуправления в разрезе собственных доходов бюджетов муниципальных образований, то здесь в лидерах Горнозаводский городской округ. Экономия там составила 3,3%», — пояснил министр, однако добавил, что в будущем эти цифры, возможно, будут меняться. Всего же ожидаемое сокращение расходов на содержание органов МСУ благодаря реализации реформы, по его словам, составит 326 млн руб. Такую же сумму край предоставит объединившимся территориям на реализацию инвестиционных программ.

Несмотря на то что проведение муниципальной реформы привело к массовому высвобождению сотрудников администраций, по словам Александра Борисова, были случаи, когда в слабых муниципальных образованиях после объединения, наоборот, появлялись свободные вакансии. По его словам, люди просто не хотят идти на работу в администрации, потому что понимают, что работы у них станет намного больше, а ответственность за своё бездействие перекладывать будет не на кого.