С начала года в Прикамье утилизировало более 100 тыс. т мусора

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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (бытовым мусором) «Теплоэнерго» подвёл итоги работы с начала года. За это время утилизировано более 100 тыс. т мусора, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Только за февраль на полигоны Прикамья отправлено 52 тыс. т отходов. Один из самых крупных полигонов края, в д. Софроны, в феврале принял 16 тыс. т мусора. Сюда привозят отходы из города Перми и поселений Пермского района.

За два месяца количество точек сбора мусора увеличилось в три раза. Сейчас их в регионе порядка 17 тыс., и количество продолжает расти. При этом все отходы с точек сбора поступают на лицензированные полигоны, включённые в территориальную схему.

— Основная задача первого этапа работы в сфере ТКО — максимальный охват территории Пермского края. Отходы должны вывозиться из каждого населённого пункта. Другая важная задача — обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО. В течение 2019 года муниципалитеты получат средства на обустройство площадок в рамках проекта по формированию комфортной городской среды, — поясняет и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын.

Региональный оператор приступил к работе в январе 2019 года, тогда же услуга по обращению с ТКО перешла из жилищной в коммунальную. Одно из основных изменений связано с перестройкой системы.

— Последние 20 лет никто не задумывался о системном подходе в обращении с ТКО. И то, что обращение с отходами превратилось в услугу и появился единый подход, — это серьёзный шаг, который мы все оценим через несколько лет. Можно сказать, что с переходом на организацию коммунальной услуги и контролем за обращением ТКО Пермский край справился, — отметил директор по взаимодействию с государственными органами ассоциации операторов по обращению с отходами Пермского края Дмитрий Клещёв.

В Прикамье выявлено около 700 несанкционированных свалок, которые ухудшали экологическую обстановку в регионе. Сейчас большая их часть занесена в реестр санитарной очистки территорий. Сфера обращения с отходами стала более прозрачной. Региональный оператор контролирует вывезенный объём мусора. Маршрут каждого автомобиля отслеживается с помощью систем GPS/ГЛОНАСС.

Региональный оператор напоминает, что основными препятствиями для уборки территории остаются нечищеные проезды к контейнерным площадкам и припаркованные автомобили. Закон возлагает обязанность содержать контейнерную площадку на собственника земельного участка (управляющие компании, ТСЖ, органы местного самоуправления). Для улучшения качества услуги и организации бесперебойного обслуживания жители вправе перейти на прямые платежи. Это уже сделали жители 4111 домов Пермского края.