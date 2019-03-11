«Пермэнергосбыт» принимает показания счётчиков через Viber, WhatsApp и Telegram

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«Пермэнергосбыт» запускает приём показаний счётчиков электроэнергии через автоматического чат-бота для популярных мессенджеров — Viber, WhatsApp и Telegram (для перехода нажмите на название мессенджера) и онлайн-чат на сайте компании (LiveChat). Передать показания счётчиков можно простым и привычным для многих способом, следуя подсказкам, сообщает пресс-служба «Пермэнергосбыта».

Служба поддержки «Пермэнергосбыта» начала работать в мессенджерах в октябре прошлого года. Мессенджеры стали ещё одним каналом взаимодействия клиентов с компанией наряду с телефонным контакт-центром и почтовой формой обратной связи. Аккаунты пользуются популярностью: количество потребителей, обратившихся в компанию через чаты, выросло с октября 2018 года по февраль 2019 года в 2,5 раза.

Ранее посредством чатов потребители также могли передать показания, но эти данные вручную переносились специалистами компании в систему расчётов. Теперь же введённые по подсказкам чат-бота показания автоматом попадают в систему и принимаются к расчётам.

Если вы получаете от «Пермэнергосбыта» квитанции не только по электроэнергии, но и по другим видам ресурсов — например, горячей или холодной воде, вы также можете передать показания по этим ресурсам через мессенджер.

Вы также можете перейти в чаты на Viber, WhatsApp и Telegram прямо с сайта permenergosbyt.ru — это произойдёт автоматически после нажатия иконки в правом нижнем углу сайта. Либо добавив в своем смартфоне номер телефона WhatsApp +7 982 450-63-00, чат-бота в Telegram @permenergosbyt_bot, открыв сайт компании и отсканировав QR-код для Viber.

QR-коды аккаунтов «Пермэнергосбыт» в мессенджерах

Для перехода в аккаунты достаточно просто просканировать QR-код соответствующим сканером Вашего телефона.

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